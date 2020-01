Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

01h00 : Cleveland Cavaliers – Washington Wizards

Anzejs Pasecniks (cheville) est incertain

Ante Zizic est out

Brandon Knight est out

John Henson (dos) devrait jouer

02:00 : Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers

Kyrie Irving jouera

Nic Claxton est out

DeAndre Jordan est out

Kyle Kuzma (cheville) devrait jouer

Rajon Rondo (doigt) devrait jouer

Anthony Davis (fessier) est incertain

Wilson Chandler jouera

04:30 : Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks