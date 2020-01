Les Atlanta Hawks donnent des nouvelles de Chandler Parsons

Chandler Parsons a été victime le 15 janvier d’un accident de la route, causé par un conducteur en état d’ébriété, et il n’en est pas ressorti indemne. Les premières informations faisaient état de blessures sérieuses : une lésion cérébrale traumatique, une hernie discale et un labrum déchiré.

Aujourd’hui les Hawks ont donné de ses nouvelles. Il est actuellement en protocole commotion cérébrale et jusque là il reste très sensible à la lumière et n’est qu’à la toute première étape du protocole. Il a également été victime du coup du lapin et a été blessé aux cervicales.

Les Hawks expliquent qu’ils ont eu une discussion avec lui, les médecins qui s’occupent de lui et l’équipe médicale de la franchise et ont conclu qu’il valait mieux pour le joueur qu’il poursuive sa convalescence chez lui en Californie. Les Hawks superviseront tout ça.

Rappelons que l’ailier arrive en fin de contrat et il faut espérer pour lui qu’il pourra se remettre de ses blessures et que ce n’est pas synonyme de fin de carrière. C’est encore trop tôt pour le dire.