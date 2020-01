Malik Monk intéresserait les Knicks

- in Charlotte Hornets

By Christopher Coustier

Avec la trade deadline qui se rapproche à grands pas, les rumeurs vont bon train en ce moment, et récemment, le nom de Malik Monk est sorti dans les rumeurs. En effet, on apprend selon SNY que les Knicks seraient intéressés pour éventuellement tenter de récupérer l’arrière en manque de temps de jeu du côté de Charlotte.

Certaines personnes du front-office verraient en Monk un jeune à potentiel et s’intéresseraient de près à lui. Pour le moment, on ignore si les Knicks ont déjà eu des contacts avec les Hornets au sujet de l’arrière, mais rien n’est à écarter. Monk correspond au profil type des joueurs acquis ces derniers temps par New York, un jeune joueur à potentiel drafté assez haut.

L’arrière compile en ce moment 8 points de moyenne à 43 % de réussite au tir, mais affiche un faible 25 % de réussite derrière la ligne à 3pts. Les Knicks de leurs côtés ne pourraient qu’être satisfaits s’ils arrivaient à mettre le grappin sur Monk, car il pourrait aider l’équipe dès son arrivée. A voir quels atouts les Knicks pourraient être prêts à lâchée mais on peut supposer qu’ils ne toucheront ni à leurs tours de draft ni à leur noyau de jeunes à savoir Barrett, Robinson et Knox. Tout du moins, pour les deux premiers. Kevin Knox est dans une situation assez difficile et peut-être que la franchise New-Yorkaise pourrait décider de s’en séparer.

Un transfert de Monk en destination de New York pourrait être une bonne affaire pour les Knicks, il reste tout de même un accord à trouver entre les deux équipes et surtout de voir si cela dépasse le stade de la rumeur.