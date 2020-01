James Harden se calme sur les shoots et ça passe enfin pour Houston; D’Antoni : « Si on peut avoir tout le monde ensemble comme ce soir, ça ira »

Enfin après 4 revers consécutifs et 5 défaites en 6 rencontres, les Rockets ont retrouvé la victoire (121-105) cette nuit, à domicile face à Denver. Une victoire sur laquelle s’appuyer pour aller de l’avant ?

« Mon dieu, je l’espère. Je l’espère. Si on peut avoir tout le monde ensemble comme ce soir, si James fait un bon match, qu’Eric fait un bon match, que Russ fait un bon match… Ça ira pour nous. On a simplement eu du mal avec ça jusque-là. Quand James jouait super bien, ce n’était pas le cas de Russ, et Eric était out. On le voit, on peut être potentiellement dévastateurs. » Mike D’Antoni

L’équipe (27-16), qui affrontait des Nuggets privés de 5 de leurs 7 meilleurs joueurs dont 3 titulaires (Jamal Murray, Gary Harris et Paul Millsap) a été reléguée à la 6ème place de la conférence Ouest avec un bilan égal à celui des Dallas Mavericks.

« Il leur manquait quelques-uns de leurs joueurs, mais cette victoire nous apporte de la confiance. On a essayé de tout faire de la bonne façon, c’était une bonne victoire pour nous. » James Harden « On avait l’énergie. Tout part de la défense. On a pu courir. On a toujours ce slogan : ‘Le ballon trouve toujours l’énergie’. Si tu joues de la bonne façon, les opportunités vont apparaître. On fera toujours des erreurs mais ce soir au moins, on s’est battu dès l’entame. C’est un début. » Mike D’Antoni

Russell Westbrook a signé 28 points à 11/25, 16 rebonds (domaine où Houston a dominé 53-40), 8 passes, 4 interceptions, James Harden 27 points à 6/13 (après un 8/20 et 9/29 sur ses 2 derniers matchs), 5 rebonds, 5 passes, Eric Gordon 25 points à 6/8 à 3-points. a signé 28 points à 11/25, 16 rebonds (domaine où Houston a dominé 53-40), 8 passes, 4 interceptions,27 points à 6/13 (après un 8/20 et 9/29 sur ses 2 derniers matchs), 5 rebonds, 5 passes,25 points à 6/8 à 3-points.

« J’ai rentré mes premières tentatives à 3-points et quand je suis dans le rythme comme ça tôt dans le match, je me sens différent sur le reste du match. J’ai aimé l’énergie avec laquelle on a joué. On doit jouer comme ça tous les soirs. » Eric Gordon

Clint Capela 14 points et 11 rebonds. Dans le vestiaire, l’ambiance était bien plus légère qu’après les précédentes rencontres.

« Gagner aide, évidement. Mais il faut rester positif quoi qu’il arrive. Je sais que c’est difficile parfois quand tu perds, que tu es dans une mauvaise passe, que tu n’es pas adroit, que tu ne joues pas bien. Mais des jours meilleurs arrivent. J’y crois vraiment. » Russell Westbrook « Personne n’aime perdre, et on a perdu 4 matchs d’affilée. Mais ça peut se transformer en quelque chose de positif. » Mike D’Antoni

