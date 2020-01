Gersson Rosas réaffirme le statut de Karl-Anthony Towns : « Il est intouchable »

Cette nuit, les Timberwolves se déplaçaient au United Center de Chicago pour y affronter les Bulls. Gersson Rosas, président des opérations basket de Minnesota s’est alors exprimé pour ESPN quant à la situation de son joueur vedette, Karl-Anthony Towns. Un joueur considéré comme intouchable.

« Karl-Anthony est intouchable. » A déclaré Rosas. « C’est le meilleur joueur de notre équipe et c’est le gars autour duquel nous construisons. Tout ce que nous faisons, c’est l’aider à devenir le meilleur joueur et à nous aider à devenir la meilleure équipe possible. C’est un talent spécial et nous allons faire tout notre possible pour l’aider à atteindre son plus haut potentiel. »

Jusque-là nous n’apprenons rien de nouveau puisque Towns semblait déjà être la pierre angulaire de son équipe. Pourtant, le joueur a aussi vu son nom circuler dans les rumeurs de transferts à l’approche de la deadline. Il y a notamment eu des bruits sur un supposé mécontentement de Towns balayés par l’intéressés. On rappelle aussi que KAT est revenu de blessure après avoir manqué une quinzaine de matchs le 17 janvier dernier contre Indiana. Cette nuit, malgré la défaite 110-117 contre Chicago, Towns a enregistré un record en saison avec 40 points à 16/24 au tir avec 6 rebonds et 2 passes décisives. D’ailleurs, le franchise player des Wolves est revenu sur cette blessure.

« C’est la première blessure de toute ma carrière. Je me sens bien, je me suis senti bien le jour où je suis revenu contre Indiana. J’ai juste l’impression que je devais me réintégrer dans notre attaque. » A déclaré Towns. « Tellement de choses ont changé quand j’étais sur le flanc et je pense que ça a été pris de la mauvaise façon quand je l’ai dit. C’était plus pour dire que les systèmes n’étaient plus faits pour moi, c’était différent, mais le coaching-staff a fait un excellent travail et nous en avons parlé et nous avons juste essayé de trouver un moyen de régler ça. »

Rosas et son front-office n’ont d’ailleurs pas peur de tenter des moves pour améliorer leur effectif à l’image du trade récent pour récupérer Allen Crabbe en provenance d’Atlanta en échange de Jeff Teague et Treveon Graham.

« Nous n’avons pas eu peur d’être agressifs sur le marché. » A déclaré Rosas. « Nous avons été très minutieux en ce qui concerne les opportunités d’aider notre équipe, et ce sera un processus continu. Nous allons être très actifs et nous allons examiner toute opportunité qui peut se présenter et améliorer notre équipe, nous allons profiter de ces opportunités. »

L’actuel coach des Wolves, Ryan Saunders est aussi sur la même longueur d’onde que Rosas quant à cet aspect. Il veut gagner.

« Nous comprenons que tout le monde veut gagner et je suis dans le même bateau. » A déclaré Saunders. « J’ai grandi en tant que fan des Timberwolves, donc je sais que les fans ont assez attendu et que les grandes choses viennent en étant patient. Ce ne sera pas facile, mais nous continuons à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler aujourd’hui. Il faut le rappeler, mais j’ai l’impression que notre groupe se met en place pour aller de l’avant. »

Après avoir perdu sept matchs consécutifs, les Wolves vont tenter de relancer la machine à domicile contre Houston, OKC et Sacramento.