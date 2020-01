Josh Richardson out 2 à 3 semaines

Josh Richardson rejoint Joel Embiid à l’infirmerie. Blessé à l’ischio gauche cette nuit lors de la défaite face aux Raptors, l’arrière souffre d’une petite entorse selon Shams. Il sera réévalué dans 2 à 3 semaines.

C’est une nouvelle mauvaise nouvelle pour les Sixers, qui piétinent depuis le début de saison. L’ancien Heat tourne 15 points à 43.6% dont 33.3%, 3.3 rebonds, 3.4 passes et 1 interception en 31.5 minutes.

MRI on 76ers guard Josh Richardson showed slight strain of left hamstring and he’s expected to be re-evaluated in two-to-three weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2020