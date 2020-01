Reggie Jackson signe un retour tonitruant : « Je voulais m’assurer de revenir en étant prêt mentalement et physiquement »

De retour avec les Pistons après avoir manqué 42 rencontres suite à une blessure au dos, Reggie Jackson a fait son come-back avec la manière en plantant 22 points dans la victoire contre les Kings cette nuit. Le meneur a ainsi rendu une ligne statistique plutôt correcte (c’est plus que correct…) avec 22 points à 8/14 au tir ainsi que 4 passes décisives et 3 rebonds, le tout en 19 minutes seulement.

Autant dire que c’est un retour gagnant pour Jackson qui est revenu sur sa prestation et sur le fait d’être de nouveau disponible pour son équipe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le meneur n’a pas réellement montré de mauvais signes sur le parquet. Il semblait être en forme et n’avait pas l’air d’un gars qui avait loupé 42 matchs consécutifs. L’objectif de la soirée pour Reggie Jackson n’était autre que d’essayer de retrouver un certain rythme, mais il faut croire que son travail avec le coaching-staff et ses coéquipiers à l’entraînement a plutôt bien fonctionner tant le meneur semblait à l’aise.

« Je me suis assuré de prendre soin de moi physiquement et surtout mentalement. Et surtout de revenir quand je me sentais à l’aise et que je pouvais jouer mon jeu comme avant ma blessure. » A déclaré Jackson. « Je me sentais bien et j’ai eu la chance de rentrer quelques tirs. Mes coéquipiers ont fait un excellent travail de spacing sur le terrain, de mise en place des écrans et de passes, ce qui a rendu le tout plus facile. »