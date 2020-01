Allen Crabbe n’était pas préparé à être échangé : « J’ai vraiment été surpris »

Récemment échangé à Minnesota contre Jeff Teague, Allen Crabbe a réagi quelques jours après son arrivée aux Timberwolves pour StarTribune. Une réaction à laquelle on pouvait s’attendre pour le joueur, en effet ce dernier était plutôt étonné de voir son nom impliqué dans un échange en janvier.

« J’ai été surpris. » A déclaré Crabbe lundi, avant de faire ses débuts avec les Timberwolves lors d’un match contre Denver. « Je n’ai rien entendu qui aurait pu me faire penser que j’allais être échangé. J’ai vraiment été surpris, mais ce n’est pas la première fois que je suis échangé. C’est le côté business de la ligue. La seule chose que vous devez essayer de faire, c’est faire vos valises, aller dans votre nouvelle équipe, vous mettre en place, vous montrer et travailler dur. »

Mais alors, pourquoi faire venir Crabbe du côté de Minnesota ? La réponse est simple, si on s’intéresse de plus près à l’effectif des Wolves et à leurs systèmes de jeu, ajouter un joueur réputé très bon tireur extérieur semble être une bonne option pour une équipe qui joue compte beaucoup plus désormais sur les tirs du parking. De plus l’intégration du joueur va être certainement facilitée puisque Crabbe va retrouver des visages familiers à Minnesota. En effet, il va retrouver ses anciens coéquipiers, Shabazz Napier et Jake Layman dans un premier temps. Il va surtout retrouver Pablo Prigioni, ancien assistant-coach aux Nets, ainsi que David Vanterpool qu’il a côtoyé à Portland.

« J’ai fait un peu de systèmes avec Pablo Prigioni samedi, pour comprendre les attentes du côté offensif ainsi que les systèmes. Au fond, ça reste du basket, on utilise presque les mêmes systèmes et les consignes sont plus ou moins les mêmes. » A déclaré Allen.

Enfin, le joueur a exprimé son enthousiasme quant à sa nouvelle équipe, expliquant que le courant devrait très bien passer.

« C’est le paradis pour moi. Ils aiment tirer de loin et moi aussi, je ne pouvais pas demander mieux que ça. »

Ryan Saunders, le coach des Wolves sera cependant patient avec son joueur, déclarant qu’après un trade, il faut tout de même un temps d’adaptation.