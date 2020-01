Frank Vogel : « J’ai lancé un défi à nos gars en début de saison »

Pas au mieux avant-hier soir offensivement face aux Knicks, les Lakers avaient fait parler leur défense, et cette nuit c’est l’attaque qui les a surtout portés pour réussir un excellent back-to-back. Ils ont inscrit pas moins de 75 points en première mi-temps, mais ils ne menaient que de 5 points, la faute à une défense pas au niveau de la veille.

« A la mi-temps c’était en quelque sorte le message, d’être concentrés défensivement et de défendre. Nous nous sommes appuyés sur l’expérience positive d’hier soir face aux Knicks où ça allait en première mi-temps, mais où nous avions élevé notre niveau après la pause en les tenant à 34% au shoot. Nous avons fait la même chose ce soir. C’était un super effort défensivement en seconde mi-temps. » Frank Vogel

Ce succès les Lakers l’ont construit sous l’impulsion de LeBron James et de leur adresse extérieure. Le King a signé son 91ème double-double en carrière avec 27 points à 11/19 dont 3/6 à 3-pts, 12 rebonds et 10 passes. L’équipe a shooté à 19/38 derrière l’arc et a finalement par faire craquer les Nets à coups de shoot de loin. Danny Green a lancé les hostilités avec 3 3-pts lors des 4 premières minutes de la seconde mi-temps et après avoir laissé passer l’orage pour revenir à 1 point, les Nets ont pris une nouvelle rafale. Anthony Davis, Rajon Rondo et Jared Dudley ont lancé un terrible 24-2 avec des tirs à 3-pts

« Il a commencé à mettre des shoots et les gars se disent qu’ils ne veulent plus qu’il score et donc ils vont trop en aide. Je dirais qu’il y a eu 10, 12 actions où nous avons trop aidé et quand tu fais un pas de trop, face à une équipe qui a un jeu de passe excellent, ils te le font payer. » Kenny Atkinson Après la déconvenue face aux Celtics, ils repartent de New York avec deux succès, et évitent le piège avant de jouer les Sixers

« Le coach nous a en quelque sorte rappelé que nous étions à 12-0 lors des back-to-bakcs, mais nous avons essayé de ne pas tomber dans le piège de la fatigue ou ce genre de chose. Nous n’avions pas les jambes légères, mais tout le monde joue des back-to-backs. Les gars sont dans la ligue depuis longtemps et savent comment ça se passe et qu’il faut donc être encore plus concentré. Et nous savions que ça allait probablement être un match serré, mais nous nous sommes battus et nous avons pu l’emporter. » Anthony Davis « Tu veux voir ton équipe répondre à de mauvaises performances. J’ai juste lancé un défi à nos gars en début de saison. Nous avons connu cette série de défaites autour de Noël, mais le reste de la saison nous avons très bien répondu après de mauvaises performances. C’était super de gagner hier soir. Nous gars ont montré de la dureté mentale pour gagner en back-to-backs. » Vogel