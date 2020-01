La frustration gagne Damian Lillard, furieux après un arbitre : « C’est une insulte »

A 3’42 de la fin de la rencontre entre les Mavs et les Blazers, quasiment déjà pliée avec 15 points de retard, Damian Lillard a écopé d’une faute technique pour avoir exprimé sa frustration suite à une faute non sifflée selon lui de Luka Doncic.

« Le gars m’a frappé la tête et l’arbitre était juste là. Je lui ai demandé ‘est-ce que tu vas siffler ?’ Il m’a dit ‘Nous sommes tous d’accord pour dire que tu t’es appuyé sur lui.’ C’est une insulte, man. ‘Tu t’es appuyé sur lui ?’ Il m’a mis un coup en pleine tête. C’est sacrément frustrant. Puis ensuite tu as ce genre d’explication.' » Lillard

Sans doute également frustré par le déroulement de la rencontre, Dallas étant en contrôle du début à la fin, Damian Lillard n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait à l’arbitre Ray Acosta, à 13 secondes de la fin lorsqu’il est sorti.

« Je suis allé directement le voir et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit ‘Si tu dis que tu n’as pas vu l’action.’ C’est une chose, et c’est ce qu’ils disent tout le temps. C’est juste un moyen d’éviter la discussion. Mais tu ne peux pas me dire ‘Nous étions tous les 3 d’accord sur le fait que tu t’es appuyé sur lui.’ Alors que je fais un layup renversé. Je n’ai pas à m’appuyer sur lui pour essayer d’obtenir la faute alors que je regarde le cercle et que je fais mon layup renversé et qu’il me met un coup en pleine tête. ‘Ne m’insulte pas comme ça. Dis juste : je n’ai pas vu.' » Lillard