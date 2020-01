Kyrie Irving sur LeBron James : « Notre relation va au-delà des parquets »

Hier soir c’étaient les retrouvailles entre LeBron James et Kyrie Irving et il y avait de la bonne humeur entre les deux, à l’image de ce moment-là :

Puis en fin de rencontre ils se sont longuement enlacés, échangeant quelques mots.

Il y avait eu de nombreuses rumeurs au départ de Kyrie de Cleveland, et les deux avaient passé une période sans se parler mais désormais tout va bien.

« Vous savez, nous avons une histoire commune. Je pense que la magnitude de notre relation va au-delà des parquets. J’apprécie simplement ça. Vous savez, j’ai appris tellement de ce gars et le voir faire ce qu’il fait à cet et âge-là et après autant d’années en NBA… Il est régulier et c’est un très grand joueur. » Kyrie