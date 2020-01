Stephen Curry : « Je voulais aller à New York »

Flamboyant en NCAA, Stephen Curry n’était tout de même pas considéré comme un des meilleurs prospects de la draft 2009, notamment en raison d’inquiétudes sur sa capacité à s’imposer en NBA avec un physique frêle et alors qu’il était plutôt arrière que meneur de jeu. De ce fait il n’est pas parti dans les premières positions lors de la draft et ce soir-là il a confié au podcast « All the Smoke » qu’il n’avait qu’une envie :

« Je voulais aller à New York et je pensais que je me dirigeais vers New York. A la draft dans la green room, j’étais là « Oh, il faut que je sois encore là au 8ème choix de façon à ce que New York puisse me sélectionner.’ Puis j’ai reçu un coup de fil de Larry Riley (ancien GM des Warriors), genre : « Nous allons te choisir avec le 7ème choix.' » Curry

Les Knicks possédaient le 8ème choix, derrière les Wolves, qui avaient les choix 5 et 6 et qui ont décidé de choisir plutôt Ricky Rubio et Jonny Flynn, puis les Warriors 7èmes. A l’époque Stephen Curry et ses parents n’étaient pas du tout chauds pour aller à Oakland, franchise en difficulté depuis des années malgré l’étincelle We Believe. La suite on la connait…

Les Knicks avaient eux sélectionné Jordan Hill et là aussi on connait la suite…