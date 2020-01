Le « nouveau » 5 majeur all-time de Stephen Curry

Invité du podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, Stephen Curry y a donné son cinq majeur all-time :

« Je crois que j’ai déjà répondu à cette question et je vais sûrement donner un cinq différent. Donc c’est parti. Magic (Johnson), Michael (Jordan), Larry (Bird), euh… oh attendez, Shaq. Laissez-moi vérifier les postes… Magic en 1, Michael en 2, Larry en 3, et en 4 ? … Tim Duncan. » Stephen Curry