Luka Doncic : « C’est incroyable; J’ai été ému »

Passé à un cheveux d’être All-Star dès sa toute première saison en NBA, Luka Doncic a été désigné titulaire à l’unanimité puisqu’il est arrivé premier parmi les arrières par les fans, les médias et les joueurs. Après la victoire des Mavs à Portland il a réagi à sa première sélection au match des étoiles.

Rappelons que Doncic a aussi été invité au concours à 3-pts mais à l’heure actuelle on ne sait pas s’il y prendra part.

“I used to dream as a kid just being in the NBA, now I can play in the All-Star game.” 👏

Safe to say @luka7doncic is excited to make the trip to Chicago. pic.twitter.com/boOHe1FNWD

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 24, 2020