LeBron James : « Nous avons ce qu’il faut à l’heure actuelle »

La deadline des transferts approche et après ça ce sera la période des buyouts. Le nom des Lakers revient très souvent, intéressés par pas mal de joueurs alors même qu’ils réalisent une superbe première partie de saison. Et quand on demande à LeBron James s’ils ont besoin de renfort, il rétorque :

« Non. Nous avons ce qu’il faut à l’heure actuelle, mais là nous ne sommes pas en juin et nous ne nous préoccupons pas de juin. Nous sommes en janvier et nous devons continuer de progresser durant ce mois de janvier et à l’approche du mois de février. Nous sommes vraiment une très bonne équipe, mais nous ne sommes pas une excellente équipe. Et c’est normal. L’équipe a seulement été assemblée en septembre et de septembre à maintenant nous sommes devenus une meilleure équipe. Et si nous continuons sur cette lancée et que nous continuons de progresser nous aurons une chance de lutter pour un titre, et dans cette ligue et le sport en général, ce que vous voulez c’est une opportunité.