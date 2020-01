Starter au All-Star Game, Trae Young très ému; « Spécial d’être considéré comme l’un des meilleurs »

Cela a été officialisé la nuit dernière, Trae Young sera titulaire pour son premier All-Star Game en carrière cette année. Sa réaction au moment de l’annonce a été filmée et le meneur des Hawks a semble-t-il versé sa petite larme :

. @ATLHawks @TheTraeYoung shares a hug with his mom as he finds out he’s named an #NBAAllStar starter! pic.twitter.com/HfIfMJEynL

Avant l’annonce, il avait reçu le soutien de Doc Rivers et Lloyd Pierce :

« Je ne sais pas qui est meilleur à l’Est. Je ne sais pas si on peut trouver 12 joueurs qui sont meilleurs que lui, c’est sûr. Je ne peux pas imaginer qu’il ne soit pas dans l’équipe All-Star, mais pour être honnête je ne sais pas qui peuvent être tous les candidats à l’Est. Là comme ça je n’arrive pas à penser à 12 joueurs meilleurs que ce que fait Trae Young. Le bilan de l’équipe va sûrement lui faire perdre des voix, et je crois en cela parfois, mais je crois aussi que parfois les performances d’un joueur dépassent ça. Dans son cas, c’est probablement vrai. » Doc Rivers avant Clippers – Hawks mercredi

« Il est All-Star selon moi. Ça craint que notre bilan soit celui qu’il est, je l’ai déjà dit et j’ai même dû le lui expliquer – il a vu les commentaires – mais c’est la vérité. Trae est un All-Star. Ce qu’il fait, les stats qu’il fait, la façon dont il joue, le fait que les autres équipes doivent mettre en place des plans de jeu et des systèmes contre lui, vous ne faites pas ça pour un joueur ‘normal’. Vous faites ça pour les All-Stars. Pour les joueurs qui font partie de l’élite. Et quand bien même ils font ça, il tourne quand même à 29 et 9 en restant très efficace. Ça s’est vu et ça se verra dans les votes. Je pense qu’il sera dans la sélection, je suis très confiant là-dessus. Il le mérite, et nous sommes impatients de le voir nous représenter à Chicago. Ce n’est pas comme s’ils y envoyaient toute l’équipe. On célèbre les meilleurs joueurs de la première moitié de saison, et il n’y a aucun doute dans mon esprit sur le fait qu’il en fait partie. » Lloyd Pierce