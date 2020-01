Brook Lopez : « Mike Budenholzer arrive à tirer le meilleur de chacun à chaque instant »

8ème interview livrée en marge du NBA Paris Game avec cette fois un court échange avec Brook Lopez.

Coach Bud’ a commencé avec des équipes de jeunes au Danemark avant d’arriver en NBA et de devenir 2 fois coach de l’année. Comment est-il avec vous ?

Pauvres enfants (rires), c’est un super coach, tout son esprit est tourné vers le basket. Il est aussi très bon sur le côté personnel, dans les relations avec ses joueurs et il arrive à mettre tout le monde au diapason. Il arrive à tirer le meilleur de chacun à chaque instant et c’est vraiment très fort.

On voit ton frère Robin t’imiter et prendre de plus en plus de tirs à 3 points, est-ce qu’il y a un concours entre vous, même si bien entendu, tu sembles intouchable ?

J’adore ton sens de l’observation, c’est une jolie manière de le dire (il rit). En tout cas, ça montre que quoiqu’il arrive, il continuera à en prendre et que ça tombera dedans. C’est quelque chose qui apporte beaucoup à notre équipe. On se fait confiance et surtout on essaye de se soutenir avec Robin. On adore voyager ensemble durant l’intersaison. Participer à ce match à Paris, c’est un rêve qui devient réalité parce que voyager à l’étranger, c’est quelque chose que je fais sur mon temps libre.

On voit souvent les Bucks faire du catch avant le match, d’où est-ce que ça vient ?

C’est Robin (Lopez) et Wesley (Matthews) qui avaient commencé ça à Portland, ils l’ont importé à Milwaukee et ils ont réussi à convertir progressivement le reste de l’équipe.

Qu’est-ce que tu attends de l’ambiance du match ?

Je pense que ça va être génial. J’ai eu la chance de jouer ici quand j’étais rookie en pré-saison (avec les New Jersey Nets). Je crois même que mon premier match NBA était à Paris et ça avait été génial. Maintenant que c’est un match de saison régulière, ça devrait être encore mieux ! »

Propos recueillis par Hugo Givernaud