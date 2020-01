Zion Williamson, Épisode 2 ce soir; Alvin Gentry : « Il va bien […] Aucune douleur »

- in Infos NBA

Après un premier match mémorable où il a signé 22 points (8/11, 7 rebonds, 3 passes) dont 17 consécutifs à 4/4 à 3-points dans le 4ème quart-temps malgré la défaite des siens face aux Spurs, Zion Williamson disputera son deuxième match NBA ce vendredi pour la réception de Denver par New Orleans (2h). Le rookie s’est entraîné hier et tout va bien selon son coach :

« Non non, pas du tout (question sur d’éventuelles douleurs). Il va bien, vraiment. Il s’est entraîné aujourd’hui, il a participé à tout. Aucune douleur et il a dit qu’il se sentait bien. » Alvin Gentry

Contre San Antonio, Williamson a vu son temps de jeu (18 minutes) divisé en 4 parties. Il a joué entre 3 et 4 minutes sur les trois premiers quarts-temps avant de passer 6 minutes et demi sur le parquet dans le 4ème suite à son coup de chaud. Pour le moment, on ne sait pas si l’équipe va gérer ses minutes de la même façon face aux Nuggets.

