Tony Parker mis à l’honneur lors du NBA Paris Game

By Christophe Brouet

Quand la NBA a décidé de choisir les Hornets pour disputer le tout premier match de saison régulière de son histoire à Paris, elle l’a fait, en partie, en raison de la présence de Tony Parker dans l’équipe (et Michael Jordan). C’était l’occasion parfaite pour le public français de rendre un hommage à la légende alors qu’on pensait que la saison 2019-20 serait sa dernière. Il a finalement pris tout le monde de court mais ce soir lors de la rencontre entre les Bucks et les Hornets à l’AccorHotels Arena, il aura droit à un hommage selon L’Equipe.

Une cérémonie d’hommage à la carrière de Tony Parker sera ainsi organisée lors de la rencontre, même si actuellement on n’en sait pas plus sur son déroulement, mais on peut penser qu’elle aura lieu à la mi-temps.

A noter qu’une minute de silence sera observée suite au décès de David Stern en tout début d’année.