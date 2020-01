All-Star Game NBA : Les joueurs ont encore voté n’importe comment

Une nouvelle fois cette année lors du premier retour du vote du public pour les titulaires du All-Star game, il y a eu des résultats aberrants, comme les présences de Tacko Fall et Alex Caruso. C’est souvent dans ces moments-là que les joueurs expliquent que c’est justement pour ça que ce sont eux qui devraient voter, ou tout du moins avoir une part plus importante dans le résultat final. Le souci c’est que trop peu prennent ce vote avec sérieux et pour la 3ème année consécutive on a eu droit à des résultats risibles.

Par exemple, Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, dans la meilleure équipe de ce début de saison et favori à sa propre succession, a reçu 258 votes. Il est celui qui a reçu le plus de votes, mais ce qui est à considérer là, c’est que « seulement » 67.9% des joueurs ont considéré qu’il méritait sa place comme titulaire à l’Est, soit 32.1% qui pensent donc qu’il ne mérite pas d’être dans le 5…

Quant à LeBron James, aussi parmi les candidats au titre de MVP et dans la seconde meilleure équipe de la ligue, numéro 1 du vote des fans, pas moins de 38.2% des joueurs ont jugé qu’il n’avait rien à faire dans le 5 majeur.

LeBron et Giannis sont les deux seuls titulaires à avoir eu plus de 50% des votes de leurs pairs. Par exemple 52% des joueurs pensent qu’Anthony Davis ne mérite pas d’être titulaire, 56% pour Luka Doncic, 59% pour Kawhi Leonard, 62% pour James Harden, 67% pour Joel Embiid, 70% pour Kemba Walker, 72% pour Pascal Siakam, et un impressionnant 83% pour Trae Young, même si pour ce dernier c’est bien plus compréhensible.

Mais il y a bien plus ridicule encore, puisque beaucoup ne prennent pas du tout ce vote au sérieux, alors même qu’il est très important puisqu’une sélection au All-Star Game peut directement impacter le salaire d’un joueur. Beaucoup votent par exemple pour leurs coéquipiers et amis. Quelques exemples absurdes :

Thanasis Antetokounmp o a reçu 6 votes. Kostas Antetokounmpo a reçu 5 votes alors même qu’il n’a pas scoré le moindre point. Ou peut-être que certains les ont confondus avec Giannis…

o a reçu 6 votes. a reçu 5 votes alors même qu’il n’a pas scoré le moindre point. Ou peut-être que certains les ont confondus avec Giannis… Zion Williamson a eu 2 votes, lui qui vient juste de jouer ses 2 premiers matchs.

a eu 2 votes, lui qui vient juste de jouer ses 2 premiers matchs. Tacko Fall , qui a joué 4 matchs, a reçu 7 votes.

, qui a joué 4 matchs, a reçu 7 votes. Justise Winslow, abonné à l’infirmerie, a eu un vote. Tout comme son coéquipier KZ Okpala , qui a donc un vote de plus que de point en NBA.

abonné à l’infirmerie, a eu un vote. Tout comme son coéquipier , qui a donc un vote de plus que de point en NBA. Miye Oni , qui a joué 3 matchs pour 0 point est digne d’être titulaire au All-Star Game selon un NBAer.

, qui a joué 3 matchs pour 0 point est digne d’être titulaire au All-Star Game selon un NBAer. Bob Bol , qui n’a toujours pas joué en NBA a eu une voix.

, qui n’a toujours pas joué en NBA a eu une voix. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot a obtenu deux votes, autant que Sekou Doumbouya.

Au total pas moins de 292 joueurs ont reçu au moins un vote pour être titulaires…

Il y a 4 ans la NBA avait changé le système suite au buzz Zaza Pachulia, qui était passé à deux doigts d’être titulaire. Mais cette nouvelle formule (50% pour les fans, 25% pour les médias et 25% pour les joueurs), si elle limite ce genre de phénomène, donne toujours des résultats étranges.

Via AP