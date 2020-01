Zion Williamson bridé; Alvin Grentry : « C’est frustrant parce que lorsqu’il est sur le terrain, de toute évidence nous sommes très bons »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Après une première sortie très remarquée, Zion Williamson a fait encore un match très solide cette nuit face aux Nuggets. Dans la défaite des siens, l’ailier compile 15 points à 7/9, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre en 21 minutes. Sur ses deux premiers matchs, il en est désormais à 15/20 aux tirs, soit le meilleur pourcentage de l’histoire lors des deux premières sorties parmi les 300 joueurs qui ont tenté au moins 20 tirs. Après la rencontre il a confié qu’il sentait que sa condition physique s’améliorait, tout comme l’alchimie avec ses coéquipiers, même s’il est loin d’être satisfait.

« J’ai le sentiment d’avoir pas trop mal joué. Je pense que j’ai raté quelques passes lancées par Jrue et Lonzo, qui auraient pu être des paniers faciles. J’étais sur le terrain lorsque nous avons été dominés au rebond offensif, donc j’ai le sentiment que j’aurais pu faire aussi du meilleur boulot. » Zion

Et comme lors du premier match, il n’a pas pu disputer la toute fin de rencontre malgré les « We want Zion! » qui sont descendus des tribunes du Smoothie King Center. Alvin Gentry comprend la frustration des fans, mais il s’en tient au plan.

« Nous avons décidé que ce serait ainsi, c’est mieux pour lui à l’heure actuelle et nous allons nous en tenir au plan. Je sais que tout le monde est vraiment excité et j’entends dire chaque soir que je suis le coach le plus stupide du monde parce que je sors un gars du match pour les 5 ou 6 dernières minutes. Je vais vivre avec ça sachant que nous faisons ce qu’il faut. » Alvin Gentry

Les Pelicans visent les playoffs avec le retour de Zion, mais pas question de précipiter les choses, alors même qu’en sa présence l’équipe a inscrit 16 points de plus que Denver, le meilleur plus/minus du match.

« C’est frustrant à l’heure actuelle parce que je pense que lorsqu’il est sur le terrain, de toute évidence nous sommes très bons, mais nous devons aussi être prudents dans notre approche. Nous devons avoir conscience qu’il faut penser sur le long terme. Il a pu jouer 20, 21 minutes ce soir. Je pense qu’il a montré qu’il s’adaptait un peu plus. A ma vitesse du jeu et toutes ces choses. Nous devons être assez patients pour comprendre qu’il faut progressivement l’amener à un temps de jeu normal. Nous n’allons pas dévier de ce plan. Si cela doit durer quelques matchs alors il en sera ainsi. » Alvin Gentry

Et quand on lui demande pourquoi il ne joue pas plutôt la fin du dernier quart plutôt que le début, Gentry n’est pas rentré dans les détails, mais a expliqué que c’était la préférence du staff médical « Je suis à 100% avec eux. Donc peu importe ce qu’ils décident, c’est ce que je ferai parce qu’ils en savent bien plus que nous, coachs. » Gentry

Via ESPN