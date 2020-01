Giannis Antetokounmpo : « On les voit toujours à la télé et on ne s’attend pas à ce qu’ils sachent qui on est, ce qu’on fait »

La mise en route a été longue et compliquée mais les Bucks ont décroché une 40ème victoire en saison (et une 8ème d’affilée) à Paris vendredi soir, pour le premier match de saison régulière NBA disputé en France. Milwaukee s’est imposé 116-103 après avoir été dominé 55-50 en première mi-temps et passé un 38-25 à ses adversaires dans le dernier quart.

« Je pense que c’est en grande partie parce qu’on manquait un peu de jambes. Le voyage pour venir ici est long, donc je pense que c’était en grande partie lié à ça. On a sûrement pas pris autant de shoots qu’on aurait dû ces deux derniers jours. La première mi-temps a été un peu dure, mais on est arrivé bien concentrés en seconde mi-temps et on a réussi à signer de bonnes séquences. » Kyle Korver

Giannis Antetokounmpo, star de la soirée, a marqué 13 (6/6) de ses 30 points (13/19) dans la période, et a terminé le match avec 16 rebonds et 6 passes décisives.

« C’était presque comme si on n’avait pas joué pendant 4 jours, et je ne me suis entraîné qu’une fois avant le match, donc c’était un peu difficile de trouver un rythme. Une fois que les gars ont réussi à me trouver et que je trouvais mon rythme, le match était beaucoup plus facile pour moi. » Giannis Antetokounmpo

« On n’a pas trouvé notre rythme pendant un long moment et il faut créditer Charlotte pour ça. Ils sont bien coachés, ils jouent dur, mais ce groupe (Brook Lopez, George Hill, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo et Kyle Korver) en fin de 3ème quart-temps nous a vraiment poussés. Ils nous ont permis de retrouver notre identité de jeu, particulièrement offensivement. Ça a été très important. » Mike Budenholzer