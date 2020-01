Décès de l’ancien NBAer Robert Archibald

Triste nouvelle puisqu’on apprend le décès à seulement 39 ans de l’ancien NBAer Robert Archibald. Le Britannique, d’origine écossaise (seul écossais à avoir joué en NBA), avait fait son cursus à l’Université d’Illinois avant d’être drafté en 2002 par les Grizzlies en 32 ème position.

Il a disputé 44 matchs en NBA, dont 30 aux Raptors. Il n’a passé que deux saisons en NBA pour seulement 1.2 point et 1.6 rebond en 7.5 minutes.

Il a ensuite joué en Europe, notamment en Espagne (Joventut Badalona, Malaga, Valencia et Zaragoza), ou encore en Italie et en Ukraine. Il a participé aux Jeux Olympiques en 2012.

Pau Gasol, coéquipier à Memphis, lui a rendu hommage :

Muy duro y triste. Ha fallecido @RobertArchibald, excompañero en los @memgrizz. Mucha fuerza a su familia y amigos.

DEP, Robert🙏🏻😞

Sad, very sad. @RobertArchibald, former teammate on the @memgrizz, has passed away. My thoughts are with his family and friends.

RIP, Robert🙏🏻😞 pic.twitter.com/8ENJ4ZZc21

— Pau Gasol (@paugasol) January 25, 2020