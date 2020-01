Andre Iguodala conseille à Stephen Curry d’attendre la saison prochaine

Il y a quelques jours Steve Kerr déclarait qu’il y avait de grandes chances que Stephen Curry revienne durant le courant du mois de mars et The Athletic révélait que le double MVP viserait le 1er mars. Victime d’une fracture à la main gauche, Curry est out depuis fin octobre et en son absence les Warriors ont eu le plus grand mal à gagner des matchs. Il ne sauvera pas la saison des siens et c’est pour cela qu’Andre Iguodala, invité de « First Take, conseille à son ancien coéquipier de patienter jusqu’à la saison prochaine

« Je pense qu’il a besoin de prendre un vrai break pour pouvoir se relaxer. Ce long run, ça pèse sur le mental. Marshawn Lynch (joueur de foot us) en a parlé, il faut être bien dans sa tête. Je pense que c’est bon pour lui mentalement d’être à l’écart, de pouvoir respirer. Il va revenir en colère la saison prochaine. » Iguodala

Et par contre il lui conseille de disputer les JO pour se remettre dans le rythme

« Les Jeux Olympiques peuvent lui permettre de se mettre dans le rythme en vue de la saison. Cela lui permettra d’être dans le rythme nécessaire. Steve Kerr l’a bien dit : il va pouvoir shooter jusqu’à 89 ans, donc il, est là pour encore longtemps. » Iguodala

Pas certain que Steph ait la patience d’attendre s’il est en état de jouer.