Dossier Andre Drummond : Hawks, Celtics et Knicks ne seraient plus sur le coup

Récemment l’optimisme était de mise chez les Pistons quant à leur capacité à échanger Andre Drummond d’ici la deadline mais c’est un peu le calme plat depuis quelques jours. The Ringer rapportait que les Hawks auraient refusé les demandes des Pistons quant aux Knicks, le NY Post rapportait que c’était plutôt Detroit qui les auraient contactés pour leur faire une proposition.

The Athletic, confirme que le marché pour Drummond serait stagnant à l’heure actuelle et que les Knicks et les Hawks ne seraient plus sur le dossier. Ce serait la même chose pour Boston, qui était annoncé sur le coup mais qui aurait apparemment décidé d’abandonner sa poursuite du pivot.

Le prix demandé par les Pistons pour lâcher le pivot sera un premier tour de draft ou un jeune joueur prometteur.