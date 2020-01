Décidément, South Beach réussit bien à Los Angeles ! 1er triple-double en carrière pour Kawhi dans un match à scénario fou !

Cela peut paraître étonnant au vu de son palmarès, mais Kawhi Leonard, pour la première fois de sa carrière, a terminé un match en triple-double cette nuit, dans a victoire 122-117 des Los Angeles Clippers à Miami. L’ailier a ainsi compilé 33 points (9/22, 11/11 aux lancers-francs) dont 26 en seconde mi-temps , 10 rebonds et 10 passes en pas loin de 39 minutes de jeu.

Le match a pris de nombreux tournants puisque les Clippers ont compté jusqu’à 15 points de retard avant de prendre le contrôle sur un 15-0 en fin de 3ème quart-temps, mais Miami, mené de maximum 18 points, a ensuite signé un 24-9 pour revenir à 3 points sur un tir longue distance de Dion Waiters à 34 secondes de la fin. Le comeback s’est néanmoins arrêté là pour les Floridiens, Leonard ayant tué le match en ne ratant pas un seul de ses 4 lancers-francs tentés dans les derniers instants.

Autour de lui, Landry Shamet a ajouté 22 points, Lou Williams 16 points, Montrezl Harrell 15 points et JaMychal Green 14 points. Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du Heat avec 20 points bien qu’il ait quitté le parquet en milieu de 4ème quart sur une apparente entorse de la cheville droite (elle a tourné deux fois dans le match). Kelly Olynyk et Tyler Herro ont chacun apporté 19 points, Bam Adebayo 18 points et Duncan Robinson 16 points. C’est la deuxième fois seulement que Miami s’incline à domicile cette saison (20-2, 2 défaites contre les 2 équipes de Los Angeles). Le Heat a joué sans Kendrick Nunn (tendon d’Achille) et Goran Dragic (mollet), les Clippers sans Paul George (ischio) et Patrick Beverley (aine).