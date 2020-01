Mangés au rebond par des Nuggets très maladroits, les Pelicans tombent encore malgré un bon 2ème match de Zion

Malgré un tout petit pourcentage aux tirs (37.7%), les Nuggets ont réussi à s’imposer 113-106 à New Orleans cette nuit. À l’image de Nikola Jokic (27 points à 9/20, 12 rebonds dont 7 offensifs, 7 passes et 4 interceptions) et Jerami Grant (14 points à 5/14, 9 rebonds dont 6 offensifs et 5 passes), ils ont fait un gros chantier au rebond offensif (24 prises contre 12 pour les Pelicans, 56 rebonds au total contre 45). L’équipe a aussi joué la majeure partie de la seconde mi-temps sans son coach Michael Malone, éjecté après avoir reçu deux techniques de la part de l’arbitre Eric Lewis à 9’10 de la fin du 3ème quart-temps.

Pour son deuxième match NBA Zion Williamson a signé 15 points à 7/9, 6 rebonds, 1 contre et 1 interception en 20 minutes et 57 secondes. Son équipe a shooté à 46.3% sur le match mais a perdu 17 ballons et raté 12 lancers-francs. L’équipe a tenté 82 tirs contre 106 tirs pour les Nuggets, qui ont également marqué 35 points sur seconde chance. J.J. Redick a terminé meilleur marqueur des Pelicans avec 18 points, devant Josh Hart (15 points et 13 rebonds). Brandon Ingram a été limité à 3/11, Jrue Holiday 5/17 et Lonzo Ball 3/9.

Denver a mené quasiment tout le match et son avance est montée jusqu’à 15 points. NOLA s »est rapproché à 109-106 sur un 3-points de Hart à 1’19 de la fin mais Will Barton a capté le dernier rebond offensif de son équipe et inscrit un layup important à 48.7 secondes du terme pour les visiteurs, dominés 24-19 dans le dernier quart après un 31-26 en leur faveur dans le 3ème.