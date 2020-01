Willie Cauley-Stein transféré aux Dallas Mavericks !

Comme prévu, le trade entre les Mavs et le Thunder appelait un autre move des Mavericks. Woj rapporte que les Dallas Mavericks et les Golden State Warriors sont en train de finaliser un deal. Les Californiens vont envoyer Willie Cauley-Stein aux Mavs contre un second tour de draft 2020 (appartenant à Utah).

Heureux de débarquer aux Warriors, enfin dans une culture de la gagne comme il l’avait déclaré, il n’a pas vraiment lancé sa carrière, encore une fois décevant avec 7.1 points et 6.2 rebonds en 41 matchs.

Il va avoir la lourde tâche de tenter de remplacer Dwight Powell, victime d’une rupture du tendon d’Achille et auteur d’une superbe première partie de saison. Il se murmurait que les Mavs étaient aussi sur Joakim Noah, mais WCS a plus un profil de pivot représentant une menace sur passes lobées comme l’est Powell.

Golden State is finalizing a deal to trade C Willie Cauley-Stein to Dallas, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2020