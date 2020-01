Devin Booker : « Je l’ai dit avant le début du 4ème quart : ‘On ne part pas d’ici sans une victoire’ »

Pour la première fois depuis 2013 cette nuit, Phoenix a gagné un match à San Antonio. Portée par les 35 points et 10 passes de Devin Booker, les 20 points de Dario Saric ou encore les 16 points de Kelly Oubre Jr., l’équipe a fait la différence sur un 29-5 (dont un 18-0) infligé aux Spurs dans le 2ème quart pour prendre l’avantage 53-38 après avoir compté 9 points de retard.

« La zone nous a un peu ralenti. On n’a pas réussi à scorer pendant un moment dans le 2ème quart-temps, on a perdu en agressivité. Mais une fois sortis de ça, on a bien joué sur le reste du match. » DeMar DeRozan

« Le deuxième quart nous a tués. Ils nous sont rentrés dedans dans le deuxième quart, ils ont joué très physique. On a perdu 7 ballons et ça nous a vraiment fait mal. On s’est bien battus pour revenir, les gars ont fait du bon boulot. Au final ça s’est joué à l’adresse, on a eu 3 ou 4 tirs à 3-points ouverts qui ne sont pas rentrés. » Gregg Popovich

En tête 78-72 avant de jouer le dernier quart, les Suns ont vu leurs adversaires revenir à 69-68 avant de répondre par un 9-4 dont 7 points ont été marqués par Booker.

Un succès aussi synonyme de vengeance pour des Suns qui n’étaient pas passés loin de l’emporter sur les deux premières oppositions entre les deux équipes cette saison (défaite 121-119 en décembre et 120-118 il y a quelques jours).

« C’est une grosse victoire ce soir. On avait manqué l’occasion de les battre deux fois chez nous, on avait besoin de ce match et on a été le chercher ce soir. J’espère qu’on gagnera à nouveau au prochain match, on va essayer de se battre jusqu’à la dernière seconde la saison pour essayer de faire les playoffs. » Dario Saric

« On a appris à travers nos erreurs. On leur devait ça. On les a joués deux fois, à chaque fois on n’était pas loin et on a fait beaucoup d’erreurs. Ce soir, on est resté concentrés et on est reparti avec la victoire. » Ricky Rubio