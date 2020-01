Une 1ère réussie pour Buddy Hield dans un nouveau rôle; Luke Walton : « Ce n’est pas une punition »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Les Kings n’y arrivent pas cette saison et alors qu’on pensait que le retour de De’Aaron Fox allait lancer leur saison, ils ont perdu 14 de leurs 17 matchs depuis. Une descente aux enfers que Luke Walton a tenté de stopper hier soir face aux Bulls en annonçant avant le début de la rencontre un changement de 5 majeur. Il a relégué Buddy Hield, en difficulté depuis le début de l’exercice, sur le banc, au profit de Bogdan Boganovic.

« Ce n’est pas du tout une punition à l’encontre de Buddy. Buddy a été super, et nous attendons de lui qu’il soit encore excellent ce soir. » Luke Walton

Prolongé pour 4 ans et 94 millions de dollars en octobre après une grosse saison, le Bahamien affiche seulement 41.6% aux tirs et 36% de loin cette saison, mais cette nuit face aux Bulls il a été l’homme du match. Il a permis aux Californiens de mettre fin à leur série de 6 défaites avec 21 points à 7/12 dont un joli 5/9 à 3-pts et 8 rebonds en 23 minutes.

« Nous ne gagnons pas ce match sans Buddy. » Luke Walton « Il était prêt. Il est entré en jeu, a mis des shoots et bien défendu. Ça ne pose aucun souci à qui que ce soit et il n’y a pas à en faire tout un plat. Nous étions quand même tous prêts à jouer au basket. » De’Aaron Fox

Depuis le début de la saison passée, Hield avait démarré toutes les rencontres dans le 5 et il a appris cette décision de Walton le matin du match.

« En tant que compétiteur, tu veux trouver les raisons de cette décision. Tu n’as jamais une réponse claire, mais en tant que joueur et en tant que professionnel, tu dois aller sur le terrain, être concentré et faire tout ce que le coach souhaite que tu fasses. » Hield

Au vu du résultat du jour, on peut penser que Luke Walton va adopter la même stratégie lors du prochain match, même s’il a annoncé avant la rencontre que rien n’était décidé pour la suite.

« Ce n’est pas quelque chose de permanent. Nous verrons comment ça fonctionne. L’important c’est que l’équipe soit prête à jouer et ne se préoccupe pas de qui est dans le 5 ou non. » Walton « Ce n’est qu’un match. On ne peut pas tirer des conclusions d’une rencontre. » Hield

Via ESPN