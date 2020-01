Joel Embiid sur le retour; Brett Brown : « Sa présence change énormément de choses »

Opéré le 10 janvier pour réparer une rupture d’un ligament d’un doigt de la main gauche suite à une dislocation, Joel Embiid s’est entraîné pour la première fois hier.

« J’essaye juste de me remettre dans le bain et de faire les progrès nécessaires.Mais je me sens bien. Je pense que mon doigt va bien. » Joel