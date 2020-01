Erik Spoelstra a sorti Dion Waiters du placard ! Bam Adebayo : « Il a de grosses cojones »

La saison 2019-20 a très vite tourné au cauchemar pour Dion Waiters, suspendu dès le début de saison, pas en assez bonne forme puis suspendu 2 nouvelles fois, dont une pour avoir consommé des bonbons au THC et fait un malaise. Il a ainsi raté 17 matchs pour cause de suspension et a multiplié les DNP. Résultat, il a dû attendre le 45ème match de la saison pour disputer ses premières minutes, c’était cette nuit face aux Clippers.

« Il fait du mieux possible en coulisse pour être prêt. Je suppose qu’il a gagné la confiance pour revenir dans la rotation. Les gens font des erreurs, ça fait partie de la vie. Le coaching staff et le reste des joueurs comprennent que ce genre de choses peut arriver. Puis si un gars te montre qu’il va travailler pour se rattraper et bosse pour le meilleur de l’équipe, je pense qu’il faut honorer ça. Il a vraiment bossé en coulisse. Il a fait de son mieux pour être un vrai pro. Si K-Nunn et Goran n’avaient pas été out, je ne sais pas s’il serait rentré, mais c’est comme ça en NBA. Des joueurs se blessent et cela donne des opportunités. » Meyers Leonard

Cette opportunité il ne l’a pas laissé passer en étant bon. Il a tout simplement fait du Dion Waiters, n’hésitant pas la moindre seconde pour dégainer et il a planté 14 points à 5/12 dont 4/9 à 3-pts, 4 rebonds et 2 contres en 18 minutes.

« Les scoreurs scorent. Dion fait ça très bien. » Kelly Olynyk

C’est lui qui a permis au Heat de revenir à seulement 3 points pour conclure un 24-9 en dernier acte avec un shoot derrière l’arc suite à un contre sur Leonard

« Il a de grosses cojones. Cela se voit dans sa confiance en lui. Dion est comme ça. Il met de gros shoots, fait de grosses actions. Il est fait pour de tels moments. » Bam Adebayo

Mais Kawhi Leonard a fini le boulot pour permettre aux Clippers de résister au comeback. L’arrière, qui a profité des absences de Kendrick Nunn et Goran Dragic, a peut-être marqué des points pour intégrer la rotation.

« Il bosse, comme James Johnson l’a fait, comme Kelly Olynyk l’a fait. Nous avons besoin de tout le monde. C’est inévitable dans une saison NBA, tu as besoin que tout le monde contribue. Cela ne sera pas forcément nécessairement comme tu le souhaites, mais lors des deux ou trois dernières semaines il a été plus régulier. Quand j’ai fait appel à lui, à la manière de Dion, il a dit ‘Je suis prêt.’ C’était super de le voir sur le terrain. Il a fait de bonnes possessions sur Leonard. Évidemment ce contre qui a mené à un 3-pts était super. Il n’a pas peur de ces moments. Il veut les vivre. Nous avons des gars qui sont comme ça. Tyler (Herro) est comme ça. » Erik Spoelstra

C’est peut-être aussi un moyen pour le Heat de l’exposer et de remonter sa cote. Il se murmure qu’ils aimeraient bien le transférer, mais au vu de son comportement et de son absence des terrains, il est devenu transférable. S’il se montre d’ici la deadline, cela pourrait intéresser quelqu’un, même si cela semble improbable au vu de son salaire de 12.65 millions de dollars la saison prochaine.

Via The Athletic