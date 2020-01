Pascal Siakam se retrouve : « Je sais qu’on me demande d’être cette personne »

Nommé titulaire au All-Star Game pour ce qui sera sa première participation, Pascal Siakam était pourtant dans le dur récemment. De retour d’une blessure à l’aine, le Camerounais, qui avait connu jusque là une progression linéaire et une grosse première partie de saison, était loin de son meilleur niveau ces derniers matchs

« Ca prend du temps. Ca prend du temps pour retrouver le rythme. Il a été out pendant un mois et cela prend du temps de retrouver les sensations et une fois qu’il retrouve le rythme, c’est un très bon joueur. C’est un titulaire du All-Star Game. » Kyle Lowry

Avant la rencontre face aux Knicks il affichait 16.3 points à 43.7% dont 20% à 3-pts sur les 6 dernières sorties. Le plus criant était son manque d’énergie et parfois sa passivité, totalement inhabituel de sa part. Nick Nurse attribue ça aussi au fait que les défenses lui portent plus d’attention.

« Je dis toujours : il faut toujours s’appuyer sur ce qui est ton gagne-pain et pour lui c’est son énergie. Il court, il drive, il va vite au cercle. Il faut s’assurer de ne pas oublier ça. Dernière il a changé un peu son tempo. Il reçoit le ballon et il voit 3 ou 4 défenseurs devant lui, et ça vous fait réfléchir un peu. Tu commences à donner ton ballon et à tourner la tête. Il essaye de s’adapter à différents scénarios, de les bosser et de se préparer mentalement de façon à en tirer profit. Il faut prendre ce qui se présente, s’ils envoient deux ou trois défenseurs, il faut trouver la bonne action à faire. Il a énormément de progrès à faire dans ces situations. » Nurse

Cette nuit les Knicks étaient l’adversaire parfait pour se relancer un peu et il n’a pas manqué l’occasion après son 8/23 face aux Sixers. Il a signé 23 points à 9/15 dont 2/5 à 3-pts, 7 rebonds et 3 passes.

«J’ai trouvé que nous avons vu quelques moments où on a vu du Pascal tout craché. Il a attaqué le cercle, a fait des drives plus directs et évidemment il est allé conclure. Et c’est bien. » Nick Nurse « À ce moment du match, je sais qu’on me demande d’être cette personne, et je suis à l’aise avec cela. Je dois juste continuer à jouer. Lors du dernier match, tous les shoots ne sont pas entrés, mais dans celui-ci quelques-uns sont rentrés. Je dois juste être moi-même et faire confiance au travail que j’effectue.… Je suis excité à l’idée de redevenir qui je suis. Je ne suis pas encore à 100%, je suis encore un peu rouillé, mais je vais dans la bonne direction. » Siakam

A confirmer face à une adversaire d’un autre calibre.

« Je ne joue jamais en étant libéré. J’ai toujours le sentiment d’avoir quelque chose à prouver. Quand tu es All-Star ou titulaire au All-Star Game, les joueurs veulent te mettre au défi ou questionnent le fait que tu le mérites ou pas. Donc chaque soir il faut faire ses preuves : ‘Je suis là, j’ai ma place et je suis parti pour rester.' » Siakam

Via The Athletic