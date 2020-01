Jusuf Nurkic pas de retour avant le All-Star Break ?

Absent depuis fin mars dernier à cause d’une double fracture tibia-péroné, on ne savait pas trop quand Jusuf Nurkic pourrait faire son retour sur les terrains. Et bien on a désormais quelques indices, puisque le géant a participé à un entrainement complet avec contact, et fait même des cinq contre cinq sur demi-terrain avec son équipe.

Mais même si ces progrès sont énormes et font plaisir à voir, ça ne veut pas dire pour autant que le pivot de 25 ans sera de retour immédiatement. Selon une source anonyme, le natif de Bosnie sera absent au moins jusqu’au All-Star Break, c’est à dire mi-février.

Pas de tout de suite donc, et ça ne va pas arranger les affaires des Blazers, en difficulté cette saison avec seulement 19 victoires pour 26 défaites, à deux matchs des Grizzlies, huitièmes et premiers qualifiés pour les playoffs à l’Ouest.

Via LeBron Wire.