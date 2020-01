Les Bucks démentent les rumeurs de trade autour de Bledsoe

Il y a quelques jours, une rumeur a évoqué la possibilité de voir les Bucks transférer Eric Bledsoe. Mais apparemment, ce n’est pas du tout dans les plans de la franchise du Wisconsin de se séparer du meneur de 30 ans, qui tourne à 14,8 points (48% aux tirs dont 35% à trois points), 4,5 rebonds et 5,1 passes décisives.

« Nous n’avons parlé avec aucune équipe d’un trade de Bledsoe depuis que nous l’avons récupéré à Phoenix. Et je pense que c’est assez évident, vu que nous l’avons prolongé, ce qu’il représente pour nous. Actuellement, nous avons le meilleur bilan de la NBA (39 victoires et 6 défaites ndlr). C’est un gars qui appartient à la All-NBA First Team Defense et on a le sentiment qu’il devrait être un All-Star cette année. Nous n’avons pas eu ce genre de conversations, et on n’échangera pas Bledsoe. » Jon Horst, le General Manager des Bucks.

L’année dernière selon Gery Woelfel, ils auraient tenté de l’échanger contre Dennis Smith Jr, avant de le prolonger pour quatre ans et 70 millions de dollars. Selon le journaliste du Wisconsin le but de cette prolongation était aussi de le rendre plus attractif, car l’équipe qui le recevrait aurait l’assurance de le garder plus longtemps.

Via Bleacher Report.