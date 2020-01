Les Wolves auraient refusé des offres de Dallas pour Robert Covington

- in Dallas Mavericks

By Mathieu D

On le sait, nombreuses sont les équipes intéressées par Robert Covington en cette période de transferts. Et même si ce dernier affirme y être insensible, The Ringer nous apprend que les Wolves ont déja reçu des offres sur la table.

En effet ces offres viendraient, selon plusieurs sources, des Mavericks, qui souhaiteraient acquérir le joueur. La franchise voit en lui un upgrade par rapport à l’actuel poste 3 Dorian Finney – Smith.

Mais ces offres ont été refusées par la franchise du Minnesota, Dallas n’ayant peut être pas les atouts pour contenter les Wolves.

Une chose est sûre, les Mavericks cherchent à améliorer leur effectif en vue de la deuxième partie de saison et des playoffs qui se dessinent, et ce, sur plusieurs postes. En effet, outre le poste d’ailier que Dallas cherche à renforcer, la très grave blessure de Dwight Powell contraint la franchise texane à recruter un joueur supplémentaire au poste de pivot. Il aurait même déja des vues sur Joakim Noah.

Avec plusieurs dossiers à gérer et des postes à combler, les deux prochaines semaines s’annoncent donc mouvementées du côté de Dallas.