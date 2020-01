Les Phoenix Suns prêts à se séparer d’Aron Baynes ?

Alors qu’Andre Drummond et Steven Adams sont les deux gros noms cités dans les rumeurs de transfert en vue de la trade deadline du 6 février prochain, Marc Stein (New York Post) indique que même s’ils ne cherchent actuellement pas activement à le transférer, les Phoenix Suns n’auraient pas exclu la possibilité de transférer Aron Baynes d’ici là si la bonne offre se présente.

À 33 ans, l’Australien de 2,08 m arrivé via Boston en juillet et dont le salaire est de 5,4 millions de dollars cette saison, tourne à 11.5 points, 5.8 rebonds et 1.9 passe par match en 22.9 minutes. Le retour de Deandre Ayton après 25 matchs de suspension a fait baisser son temps de jeu et l’a relégué sur le banc. Depuis 5 matchs, il est limité à 16.2 minutes par rencontre.

Andre Drummond and Steven Adams are the big-name bigs available, but among the most intriguing is Aron Baynes. The Suns are not shopping Baynes, league sources say, but they have also not ruled out moving him before the Feb. 6 deadline if a team meets their trade price

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 23, 2020