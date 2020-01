Kemba Walker et Gordon Hayward mènent Boston au comeback à Orlando, 3 de suite !

Jayson Tatum (aine), Jaylen Brown (cheville) et Enes Kanter (hanche) absents, Kemba Walker et Gordon Hayward ont pris les choses en main à Orlando pour les Celtics, vainqueurs 109-98 du Magic cette nuit. Le premier a signé 37 points (12/23, 6 passes, 4 interceptions), le second 22 points à 8/18, 14 rebonds et 5 passes.

Avec eux et l’aide de Daniel Theis (16 points à 7/12, 6 rebonds, 4 passes) et des joueurs sortis du banc, Boston a réussi à se remettre d’un déficit de 16 points en 1ère mi-temps pour aller chercher cette 3ème victoire consécutive. Son équipe menée au maximum 46-30 dans la période, Walker a marqué 19 points dans le 2ème quart-temps et les Celtics sont revenus à 57-53. Le meneur All-Star n’a pas marqué dans le 3ème quart mais Hayward (12 points, 8 rebonds et 4 passes dans la période) combiné à une défense agressive ont permis à Boston de prendre l’avantage 82-77 avant de jouer le dernier quart, puis 95-81 sur le 6ème trois-points de la soirée de Walker à 8’46 de la fin.

Auteur de 30 points (11/19, 5 rebonds, 1 passe), Evan Fournier (12 points) a été peu aidé dans le dernier quart, où ses coéquipiers ont combiné pour un 3/11 aux tirs. Nikola Vucevic a terminé à 17 points et 12 rebonds et Aaron Gordon était le seul autre joueur du Magic à minimum 10 points avec 12 unités. Orlando a été limité à 14/43 (32.6%) en seconde mi-temps. Terrence Ross à 3-points a réduit l’écart à 103-98 à 2’29 de la fin, mais Orlando n’a pas remarqué derrière.