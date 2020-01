Michael Jordan évoque le cas Zion Williamson

Présent à Paris pour le NBA Paris Game, Michael Jordan a discuté de Zion Williamson et de sa signature avec Jordan Brand. Une journaliste lui a en effet demandé pourquoi il a voulu tant le signer.

« Ce n’est pas seulement moi. Je pense que la NBA a beaucoup de chance d’avoir un jeune homme talentueux qui montre une certaine passion pour le basket. C’est quelque chose que tu ne peux pas acquérir. Tu es né avec et en gros tu veux le partager avec le reste du monde. Nous avons vu Zion comme un joueur d’impact qui apporterait de l’énergie au basket et que nous pouvions marketer de différentes façons. Donc c’était une belle opportunité pour nous. J’imagine que la ligue compte plusieurs joueurs comme ça, mais nous avons énormément de chance qu’il nous ait choisis, et nous nous examinons toutes les opportunités de le montrer aux consommateurs tout en mettant en valeur sa personnalité et ses qualités de basketteur. » mJ