By Christophe Brouet

Second bon match pour Zion Williamson, qui compile 15 points à 7/19, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre en 21 minutes pour le meilleur plus/minus du match (+16) mais ce sont les Nuggets qui l’emportent grâce à Nikola Jokic, auteur de 27 points à 9/20 dont 1/6 à 3-pts, 12 rebonds, 7 passes, 4 interceptions et 1 contre