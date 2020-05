Le début de saison NBA 2020-21 repoussé même en cas de saison 2019-20 annulée ?

Hier le Board of Governors (propriétaires NBA) a tenu une réunion avec la NBA lors de laquelle ils ont voté le report de la loterie de la draft. La draft NBA a été évoquée mais pour le moment aucun vote n’a été effectué pour un report.

Autre sujet abordé lors de cette réunion selon ESPN : le report du début de saison 2020-21. Les propriétaires et la ligue auraient en effet discuté d’un possible début de saison 2020-21 au mois de décembre, une idée qui n’est pas nouvelle. Depuis des mois certaines franchises auraient soumis cette idée, dans un premier temps pour éviter d’être trop en concurrence avec la saison NFL.

Désormais le souci est tout autre. Tout d’abord, si la saison 2019-20 venait à reprendre, elle se finirait quoi qu’il arrive plus tard que d’habitude et il serait alors difficile de ne pas repousser le début de la prochaine saison. De plus, même si elle est annulée, il n’est pas certain que les salles NBA puissent accueillir des spectateurs dans les mois qui viennent (certains États pourraient interdire l’accès aux salles au public jusqu’en 2021) et repousser le début de l’exercice au mois de décembre pourrait permettre de limiter les matchs sans public.

Pour l’instant ce ne sont que des scénarios étudiés, car il est impossible de se projeter si loin.