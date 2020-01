Une première surprenante pour Kawhi Leonard ! Doc Rivers : « À la manière d’un boxeur »

- in Infos NBA

By ClemFiz

Ce fût une bonne soirée pour les Clippers. En visite à Miami, ils ont infligé au Heat leur deuxième défaite seulement à domicile cette saison (122-117) et Kawhi Leonard a pour la première fois de sa carrière enregistré un triple-double avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes. Après avoir démarré son match sur un 2/11, Leonard a planté 17 points dans le 3ème quart-temps avant de réussir quelques tirs clutchs et des lancers-francs précieux dans les dernières minutes.

« C’est un grand honneur, mais je suis davantage content qu’on ait gagné ici ce soir. » Kawhi Leonard « C’est dingue. Je suis content pour lui et content d’en avoir fait partie. Ça reste fou pour moi que ce soit son premier. Il a dû s’en approcher de nombreuses fois. Il fait tellement pour notre équipe, c’est super. » Landry Shamet « C’est génial. C’est devenu un meilleur passeur au fil de sa carrière. » Doc Rivers « Comment ça premier triple-double ? De sa carrière ? Wow. C’est une surprise. C’est difficile de faire plus complet que lui dans la ligue. » Erik Spoelstra

Son triple-double, le premier en 9 ans de carrière, a été validé dans le 4ème quart-temps, après qu’un rebond lui ait été retiré dans le 3ème quart.

« Juste avant le début du 4ème quart Tyronn Lue m’a dit : ‘Félicitations’. Je ne savais pas de quoi il parlait et il m’a dit que j’avais mon premier triple-double, c’est là que je l’ai appris. » Kawhi Leonard « Je pensais qu’il en avait déjà un. Oui, c’est cool. Le Heat faisait des prises à deux sur lui et au lieu de forcer, il a continué à faire tourner le ballon, trouvé des gars ouverts. La clé, comme Kawhi l’a dit dans le vestiaire, c’était que les gars autour mettent leurs shoots. Grâce à ça à la fin du match il a eu ses isos, et il a commencé à scorer. À la manière d’un boxeur, il est resté patient jusqu’à ce qu’il puisse envoyer des coups de poing. » Doc Rivers « C’est un gars tellement altruiste qu’il nous a crédité nous après le match (Leonard a dit à ses coéquipiers : ‘C’est grâce à vous tous’ dans le vestiaire après le match). Je suis content pour lui, c’était une bonne soirée. » Lou Williams

Cela fait désormais 7 matchs consécutifs que Leonard marque au moins 30 points. Il a aussi égalé le record de points dans un triple-double pour un Clipper (Blake Griffin l’avait également fait avec 33 points). Los Angeles, sans Paul George (ischio) et Patrick Beverley (aine) pour ce match, est 3ème à l’Ouest (32-14).

