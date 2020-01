Timothe Luwawu-Cabarrot décroche logiquement un nouveau contrat de 10 jours

Le contrat de 10 jours de Timothe Luwawu-Cabarrot est arrivé à expiration hier et sans aucune surprise Michael Scotto rapporte qu’il va en signer un second.

Rappelons que le Français avait été signé en two-way contract et a réussi à se faire sa place dans la rotation et a très vite dilapidé ses 45 jours en NBA, ce qui a poussé les Nets à lui offrir dans une premier temps un contrat de 10 jours. Il ne pourra pas en signer de 3ème et les Nets vont devoir prendre une décision à son sujet. Au vu de ses performances on pourrait penser qu’ils vont lui offrir un contrat normal mais cela va être aussi le début de la période des buyouts dans deux semaines et la franchise pourrait vouloir donner cette place à une autre joueur.

Depuis le début de saison TLC tourne à 5 points à 42.4% dont 38.6% et 2.3 rebonds