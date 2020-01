- in France

By Christophe Brouet

Vincent Collet n’est plus le coach de Strasbourg !

Après 9 ans à la tête de la SIG Strasbourg, Vincent Collet n’est plus l’entraîneur du club ! L’équipe a connu sa 10ème défaite de suite face à Orléans et après un entretien avec les dirigeants, ces derniers ont décidé de le remplacer par son assistant Lassi Tuovi.

« Je suis empreint d’une grande tristesse aujourd’hui. J’aurais aimé que cette discussion avec Vincent n’ait jamais eu lieu. Cette décision a été difficile et douloureuse à prendre après 9 années de collaboration fructueuse. Depuis plusieurs semaines, nous avons laissé à Vincent la possibilité de redresser la barre, conformément aux valeurs du club. Je suis soulagé que cet échange ait été très digne et que Vincent ait compris que cette décision était devenue inéluctable. J’espère que les supporters ne resteront pas sur ces dernières impressions mais garderont plutôt en mémoire tout ce qu’il a apporté au club pendant ces 9 années au cours desquelles il a porté très haut les couleurs de la SIG STRASBOURG en Championnat de France et en Coupe d’Europe. » Martial Bellon

Avec la SIG il a échoué 5 fois en finale du championnat, et a remporté deux fois la coupe de France et la Leaders Cup. A voir s’il va pouvoir retrouver un club d’ici la fin de saison, ce qui est peu probable et il va pouvoir se concentrer sur l’équipe de France, qui va démarrer les qualifications pour l’Eurobasket.

Via SIG