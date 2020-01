J.R. Smith mis à l’essai par les Lakers ?

A 34 ans l’arrière J.R. Smith n’a plus foulé les parquets NBA depuis le 19 novembre 2018. Mis à l’écart par les Cavaliers, ces derniers n’avaient pas réussi à lui trouver un point de chute et l’ont finalement coupé mi-juillet. Il a refusé une offre de Chine et il est toujours à la recherche d’une équipe.

Il y avait eu quelques rumeurs durant l’été d’une possible signature aux Lakers, mais les Californiens n’étaient pas très chauds sur le dossier. La rumeur revient puisque selon Heavy, qu’il faut prendre avec des pincettes, les Lakers devraient le mettre à l’essai lors de la semaine qui vient.

Si cela se confirme, ce n’est pas forcément synonyme d’une future signature, mais à l’approche de la période des buyouts on peut penser que les Lakers étudient toutes leur options et cela leur permettrait de jauger le niveau de forme de l’arrière et s’il peut être une future option ou non.