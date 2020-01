Jim Boylen : « Zach LaVine a été tout simplement incroyable »

En début de semaine Zach LaVine avait été le bourreau des Cavaliers, auteur de 42 points dont 21 en dernier quart pour permettre aux Bulls de remonter un déficit de 15 points et de s’imposer. Cette nuit l’arrière des Bulls avait bien l’intention de rééditer ce genre de performance.

« Nous n’avions pas bien joué face aux Kings et je voulais aborder la rencontre en étant agressif ce soir. Quand tu mets une équipe sur les talons, tu peux encore plus lui mettre la pression. Il y avait une mentalité différente, chez tout le monde dans l’équipe, car, nous étions mécontents de la défaite et j’ai pris l’initiative d’être agressif. » LaVine

Il a donné le ton avec une énorme première mi-temps, auteur de 27 points après 24 minutes pour permettre aux siens de virer en tête 59-57.

Il ne s’est pas arrêté là pour mener son équipe à une rare victoire avec 44 points à 16/30 dont 5/12 à 3-pts

Puis il a aussi ajouté 10 rebonds et 8 passes, ratant de peu son tout premier triple-double en carrière.

Même s’il n’a pas réussi, cela montre l’évolution de l’arrière en un joueur plus complet. Depuis la blessure de Wendell Carter Jr. le 6 janvier, il est le meilleure rebondeur des Bulls. Cette nuit il a signé 5 de ses 8 passes dans le 3ème quart après que la défense des locaux se soit adaptée suite à son énorme première mi-temps. Ces derniers ont été bien plus agressifs en défense alors il a changé lui aussi d’approche.

« En 3ème quart ils ont changé leur défense et j’ai eu le sentiment que je devais plus jouer en facilitateur, car il y avait beaucoup plus d’attention sur moi. J’ai essayé de jouer en fonction de la façon dont ils me défendaient, tout en restant agressif pour scorer parce que je sais que cela met les défenses en difficulté. » LaVine