En l’absence de Joe Embiid, le duo Tobias Harris (29 points à 10/20 dont 3/8 à 3-pts et 8 rebonds) et surtout Ben Simmons (28 points à 12/15, 10 rebonds, 8 passes et 4 interceptions) a fait le boulot pour dominer les Lakers de LeBron James (29 points à 9/18 dont 1/6 à 3-pts, 7 rebonds et 8 passes) et Anthony Davis (31 points à 13/22 dont 2/5 à 3-pts, 7 rebonds et 2 interceptions) .