Carmelo Anthony : « C’était probablement le match le plus difficile de ma carrière; Le connaissant, il aurait voulu que je joue »

Les hommages et autres déclarations émergent en nombre depuis l’annonce du décès de la légende Kobe Bryant. Hier soir, lors du match des Blazers, Carmelo Anthony a été interrogé à propos du Mamba. Les deux joueurs étaient amis depuis de longues années et c’est tout naturellement un Melo complètement abattu et désemparé qui s’est présenté devant la presse.

« Notre amitié et notre relation étaient plus profondes que le basket-ball. C’était la famille. C’était de l’amitié. » A déclaré Anthony. « Le basket était la dernière chose qui nous liait. »

Les deux hommes ont eu l’occasion de nouer une forte amitié lors des deux campagnes olympiques en 2008 et 2012, mais surtout, on apprend que Kobe était censé être présent au Staples Center ce jeudi pour la réception des Blazers. Tout a si vite basculé pour Melo.

« C’est dur. C’est dur. Il allait venir au match et apporter son soutien. » A déclaré Anthony. « Mais notre amitié est plus profonde que raconter des histoires et jouer au basket. C’est plus profond que ça. »

Il a d’ailleurs appris la funeste nouvelle par le biais de sa femme, qui l’a appelé en larme.

« À ce moment-là, tout est devenu sombre. » A déclaré Anthony. « Pour moi, le basket était la chose la dernière chose à laquelle je pensais aujourd’hui. »

Après avoir compilé 14 points et 8 rebonds dans la victoire face à Indiana, Melo a eu du mal à retenir ses larmes. Il a eu bien sûr énormément de mal à rentrer dans son match.