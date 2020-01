Jared Dudley : « J’essaye simplement de leur rendre la pareille autant que je peux »

- in Infos NBA

By Mathieu D

En rejoignant les Los Angeles Lakers et leur super effectif cet été, Jared Dudley n’était pas sur de retrouver le rôle qu’il avait la saison dernière à Brooklyn. Cela s’est confirmé par la suite puisque le numéro 10 des Lakers ne joue plus que 8 petites minutes par match, contre plus de 20 la saison dernière.

Pour autant, cela ne l’a pas empêché de participer à la victoire des siens contre son ancienne équipe il y a quelques jours. Malgré 10 minutes de temps de jeu dans la rencontre, Dudley a apporté 8 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre, à 2/3 à trois points.

Interrogé après la rencontre, Dudley explique pourquoi il a signé aux Lakers et la raison pour laquelle il était si motivé contre son ancienne équipe.

« Chaque joueur ressent beaucoup d’émotion lorsqu’il joue contre son ancienne équipe, et cette équipe ne m’a pas fait de proposition de suite lors de la Free Agency, déclare Dudley. Les Lakers ont pris les devants et m’ont fait cette proposition. J’essaye simplement de leur rendre la pareille autant que je peux, d’être prêt… C’est mon rôle, c’est ce que je suis censé faire ».

Le Laker reconnaît qu’il a aussi été très attiré à l’idée de jouer avec LeBron James et Anthony Davis.

« Pour moi, jouer avec [James et Davis] c’est un rêve devenu réalité. Je le voulais, je ne l’ai jamais eu dans ma carrière donc c’est facile pour moi de faire des sacrifices, mais pour autant je veux toujours apporter ma contribution. Je ne veux pas juste contribuer que depuis le banc et parler ». Jared Dudley

Via Silver Screen and Roll