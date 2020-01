Trevor Booker de retour en NBA ?

A 32 ans l’ailier fort Trevor Booker n’a plus mis les pieds en NBA depuis la saison 2017-18 et il n’a surtout plus joué en pro depuis, suite à une opération du pied en octobre 2018, juste après sa signature en Chine.

Free agent, il intéresserait tout de même plusieurs franchises selon HoopsHype, qui évolue l’intérêt de plusieurs prétendants aux playoffs.

23ème choix de la draft 2010, l’intérieur a fait 3 équipes NBA lors de sa dernière saison en date dans la grande ligue : Brooklyn, Philadelphie et Indiana (pour 6.3 points et 4.7 rebonds en 17 minutes de moyenne et 68 rencontres disputées).

Free agent Trevor Booker has received interest from several NBA teams, according to sources. A number of playoff teams are keeping tabs on him. After the trade deadline on Feb. 6, it’s very possible a team will sign him to provide additional frontcourt depth.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) January 25, 2020